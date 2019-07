Известный украинский боксер Александр Усик выложил видео своей тренировки в зале. Запись размещена на его странице в Facebook.

Отвечая на вопрос интервьера как у него дела Усик ответил: "Дела у прокурора, у нас лето. Все зашибись, мы в зале. Тот кто пашет - тот и кушает".

Именно так он и подписал видео: "Those who work hard eat well", что в переводе значит "Кто много работает, тот хорошо ест".

Украинский чемпион таким образом объясняет зрителям, что для успешной борьбы в более тяжелой весовой категории, ему нужна не только физическая форма, но и набор веса.

Усик, который перешел в супертяж, впервые приступил к тренировкам после травмы в рамках подготовки к поединку против Карлоса Такама.

Видео: facebook.com

