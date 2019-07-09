В аэропорту Схипхол в Амстердаме, готовясь к взлету, не разминулись два самолета
Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме. Инцидент произошел во вторник, 9 июля, утром, пишут европейские СМИ.
Уточняется, что столкновение произошло, когда авиалайнеры готовились к вылету. Оба воздушных судна получили легкие повреждения, о пострадавших не сообщается.
Всех пассажиров эвакуировали и пересадили на другие самолеты.
Один из столкнувшихся самолетов Boeing-737-800 принадлежит авиакомпании KLM, он должен был направиться в Мадрид. Второй самолет - Airbus A320 - лоукостера easyJet вылетал в Лондон.
Случившееся не повлияло на работу аэропорта. Правоохранители допросили пилотов, водителей и авиадиспетчеров.
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