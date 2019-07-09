Два пассажирских самолета столкнулись в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме. Инцидент произошел во вторник, 9 июля, утром, пишут европейские СМИ.

Уточняется, что столкновение произошло, когда авиалайнеры готовились к вылету. Оба воздушных судна получили легкие повреждения, о пострадавших не сообщается.

Всех пассажиров эвакуировали и пересадили на другие самолеты.

Один из столкнувшихся самолетов Boeing-737-800 принадлежит авиакомпании KLM, он должен был направиться в Мадрид. Второй самолет - Airbus A320 - лоукостера easyJet вылетал в Лондон.

Случившееся не повлияло на работу аэропорта. Правоохранители допросили пилотов, водителей и авиадиспетчеров.

Ранее "Страна" писала о том, что в Далласе самолет на взлете врезался в ангар, 10 человек погибли.

Также мы сообщали, что появились фото остатков самолета, потерпевшего крушение под Харьковом.