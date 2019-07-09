В Киевском апелляционном суде отставили без изменений приговор суда низшей инстанции по резонансному делу по факту совершения Дмитрием Россошанским смертельного ДТП, в котором погибла Светлана Сапатинская - сестра юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что суд приговорил виновного в аварии к 7 годам тюрьмы с лишением пара управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Напомним, Обуховский районный суд Киевской области в октябре 2018 года приговорил Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил Светлану Сапатинскую, к 7 годам тюрьмы.

Как сообщалось, в декабре 2017 года пропала юрист Ирина Ноздровская. 1 января ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области.

После этого в СМИ начали сообщать, что преступление совершил именно Юрий Россошанский (отец Дмитрия Россошанского). Однако защита семьи Ирины Ноздровской ставит под сомнение эту версию следствия, поскольку Дмитрий Россошанский мог попасть под амнистию. Поэтому идти на убийство для Юрия Россошанского "было бы нелогично", считают защитники.

Отметим, что Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года его приговорили к 7 годам заключения. Его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.