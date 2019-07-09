Потребительские цены в Украине в июне 2019 года снизились на 0,5% к маю этого года, но в годовом измерении зафиксирована инфляция на уровне 9%. Об этом сообщил сайт Государственной службы статистики Украины во вторник.

В последний раз дефляция фиксировалась в июле 2018 года - 0,7%.

Инфляция в Украине в мае 2019 года составила 0,7% по сравнению с 1% в апреле, 0,9% - в марте, 0,5% – в феврале и 1% - в январе. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам июня 2019 года замедлился до 9% с 9,6% - по итогам мая, и ускорился с 8,8% - по итогам апреля и 8,6% - марта. Базовая инфляция в июне снизилась до 0% с 0,2% в мае 2019 года, тогда как в апреле ее показатель составлял 0,4%, в марте – 1,2%, в феврале – 0,2%, январе – 0,3%.

Продукты питания в Украине за июнь 2019 года подешевели на 1,2%. Больше всего подешевели яйца - на 26,7% и овощи - на 14,3%. В то же фрукты подорожали на 9,3%, сахар - на 6,7%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 3,0%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,4%, транспорт подорожал на 0,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,2%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подешевели на 0,1%, образование подорожало на 0,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,0%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,4% произошло за счет снижения цен на природный газ на 6,4%. Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 1,2%, канализацию - на 0,9%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 7,6%. Вместе с тем на 0,2% подешевели топливо и масла.

Фото: ukrstat.gov.ua

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Напомним также, что в мае годовая инфляция в Украине ускорилась.