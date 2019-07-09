Полиция устанавливает обстоятельства повреждения мемориальной плиты в парке Славы в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что информация о том, что плита с именами воинов, погибших при освобождении Чугуева, разбита неизвестными подростками поступила от местной жительницы.

"На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной местного отдела полиции, которые собрали первичный материал и опросили свидетелей. Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

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