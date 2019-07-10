10 июля второй день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. На ВДНХ в Киеве сегодня выступят Black Eyed Peas, Little Big, Том Оделл, Джамала, Нетта, 5’Nizza.
Мы собрали информацию о программе и участниках сегодняшнего дня.
Главная сцена
Концерт на главной сцене фестиваля начнется с 17:00.
17:00- 17:45 - выступит украинский участник Евровидения - Melovin.
18:30-18:55 - победительница Евровидения из Израиля Нетта Барзилай, которая снималась в рекламе сериалов в Киеве.
20:00-21:00 - российская певица и видеоблогер Татарка.
20:00-22:00 - российская группа Little Big.
22:30-23:45 - выступит американская хип-хоп группа,1 6-кратные номинанты премии "Грэмми", Black Eyed Peas. В 2016 году группа вернулась к активной концертной деятельности после пятилетнего перерыва. Вокалистка Fergie в коллектив не вернулась и решила продолжать сольную карьеру.
West Stage
На западной сцене концерт начнется с 15:30.
15:30-16:00 - украинская исполнительница Akine
16:30-17:15 - рок-группа из Сум The Elephants
17:45-18:30 - еще одни украинцы LatexFauna
19:00-20:00 - Джамала
21:00-22:30 - британский исполнитель Том Оделл, который в прошлом году в последний момент отменил выступление.
East Stage
North Stage
Night Stage (East)
Night Stage (Central)
Новости Атлас Викенда
- После того, как в Швеции по подозрению в драке задержали рэпера A$AP Rocky, который является хедлайнером фестиваля 13 июля, организаторы Атлас Викенд сообщили, что ищут ему замену. Выступит ли A$AP Rocky в Киеве, станет известно 10 либо 11 июля.
- С 9 по 14 июля Uber запустит два маршрута до ВДНХ, где проходит фестиваль: Atlas Festival - Бессарабка и Atlas Festival - Левый берег. Они будут курсировать с 23:00 до 05:00. Воспользоваться маршруткой от Uber можно, используя специальную опцию в приложении UberShuttle by Atlas.