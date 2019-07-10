10 июля второй день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. На ВДНХ в Киеве сегодня выступят Black Eyed Peas, Little Big, Том Оделл, Джамала, Нетта, 5’Nizza.

Мы собрали информацию о программе и участниках сегодняшнего дня.

Главная сцена

Концерт на главной сцене фестиваля начнется с 17:00.

17:00- 17:45 - выступит украинский участник Евровидения - Melovin.

18:30-18:55 - победительница Евровидения из Израиля Нетта Барзилай, которая снималась в рекламе сериалов в Киеве.

20:00-21:00 - российская певица и видеоблогер Татарка.

20:00-22:00 - российская группа Little Big.

22:30-23:45 - выступит американская хип-хоп группа,1 6-кратные номинанты премии "Грэмми", Black Eyed Peas. В 2016 году группа вернулась к активной концертной деятельности после пятилетнего перерыва. Вокалистка Fergie в коллектив не вернулась и решила продолжать сольную карьеру.

West Stage

На западной сцене концерт начнется с 15:30.

15:30-16:00 - украинская исполнительница Akine

16:30-17:15 - рок-группа из Сум The Elephants

17:45-18:30 - еще одни украинцы LatexFauna

19:00-20:00 - Джамала

21:00-22:30 - британский исполнитель Том Оделл, который в прошлом году в последний момент отменил выступление.

East Stage

North Stage

Night Stage (East)

Night Stage (Central)

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