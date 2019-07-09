Рекордная жара зарегистрирована на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Рекордные температуры. Не мне рассказывать, что Крым делится на три зоны - южная, степная, северная. Вот в степной зоне температура достигает 35-37 градусов. Это рекордные значения, невероятно высокие", - сказал Вильфанд во время пресс-конференции.

По его словам, нынешний год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Напомним, по данным наблюдений метеостанции, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года. За месяц было 14 дней с температурой выше +30 градусов и зафиксировано 11 температурных рекордов.

Также мы сообщали, что ученые требуют высадить триллион деревьев, чтобы спасти Землю от глобального потепления.