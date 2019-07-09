Во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

Также президент сообщил, что 300 миллионов будут отправлены на премии военным. "Всем военным. Это и солдатам срочной службы, курсантам, сержантам, офицерам - всем. И обязательно военнослужащим, которые выполняют задания в зоне ООС", - подчеркнул президент. По словам Зеленского, празднование Дня независимости 24 августа в Украине будет, чествование военных будет, но торжества пройдут в новом формате.

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