Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, подписал указ №505/2019, призванный бороться с контрабандой и коррупцией на границе. Об этом говорится на сайте главы государства.

Указом ,в частности, поручено Кабинету министров создать информационный ресурс для обеспечения возможности добровольного и публичного декларирования импортных товаров значительного количества наименований, ввозимых одной партией и создавать ежемесячные публичные отчеты.

Правительство обязали до января 2020 года принять меры по обеспечению с помощью средств электронной связи надлежащего взаимодействия между гарантами, выдающие финансовые гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей, и органами доходов и сборов в соответствии с требованиями Таможенного кодекса.

Главе СНБУ поручено внести на рассмотрение вопрос о создании Межведомственной комиссии по вопросам борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне для разработки проекта программы борьбы с контрабандой и коррупцией во время таможенного оформления товаров.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук прокомментировал указ "О мерах по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров", пишет пресс-служба президента.

По его словам, суть указа сводится к решению тактических вещей. "Во-первых, это решение проблемы так называемых "писем счастья". Это означает, что силовые органы имели практику, когда присылали специальное письмо на таможню для того, чтобы создать препятствия для бизнеса. Это сотни случаев в месяц", - сообщил он. По словам Гончарука, внимание правоохранительных органов обратили на то, что этого делать больше нельзя. "Если практика будет продолжаться, мы примем действия для ее прекращения", - заявил Гончарук.

Также президентский указ предполагает синхронизацию базы данных украинской таможни с базами соседних стран. Согласно документу, синхронизация должна произойти до конца года. У Зеленского считают, что это существенно решит проблему контрабанды. "Например, из Польши выходят кроссовки или брендовая вещь, а в Украину заходит секонд-хенд. Так дальше работать нельз", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

Гончарук отметил, что Зеленский обсуждал эту проблему европейскими партнерами во время саммита Украина-ЕС. По его словам, на таможенных пунктах нужно установить оборудование и сканеры, чтобы просвечивать запломбированные контейнеры и грузовые автомобили. Также потребуется ИТ-система, которая бы позволяла собирать статистику и управлять рисками в масштабах таможни.

Ранее "Страна" разбиралась, что стоит за анонсированной президентом Зеленским "чисткой" на таможнях.

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