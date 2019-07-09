Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, передают "Украинские новости".

По словам генпрокурора, два директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала, связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается финансированием и обслуживанием государственного оборонного заказа России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил генпрокурор.

Он отметил, что расследование дела поручено Службе безопасности Украины.

Напомним, накануне Луценко написал в соцсети о связи владельцев телеканала NewsOne с российским банком. Однако после этого владелец канала NewsOne народный депутат Тарас Козак назвал заявления генпрокурора "циничной ложью".

"Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности, Конечным бенефициаром и собственником телеканала NewsOne не является ни одна кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором. Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", - говорится в заявлении Козака, обнародованном на сайте телеканала.

По его словам, "другие утверждения генерального прокурора, в частности, касательно участия телеканала в террористической деятельности, являются абсолютно безосновательными". Я рассматриваю его как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам", - заявил Козак.

Он назвал заявления генпрокурора "дешевым пиаром и попытки удержаться на должности, а также отвлечь внимание от своей провальной и бестолковой работы в течение нескольких последних лет". Козак также обнародовал выписку из государственного реестра, "в которой подтверждается мое единоличное участие в качестве владельца телеканала".

Как сообщалось, очередной скандал с телеканалом NewsOne разгорелся после анонсирования телемоста Украина-Россия "Надо поговорить!", который должен был выйти в эфир на телеканале 12 июля. Анонс вызвал резко негативную реакцию промайдановских сил. "Страна" разбиралась в том, что означает атака на NewsOne за телемост с Россией.