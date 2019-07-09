В Грузии приветствовали решение Путина не накладывать на них санкции
Министр иностранных дел Грузии приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости вводить санкции против них. Об этом сообщает ТАСС.
"Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать", - заявил министр Давид Залкалиани.
Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.
Между тем в Государственной Думе России рекомендовали правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий и заявили, что разрешение на это сохраняется.
Как сообщала "Страна", под запретом может оказаться грузинский экспорт в Россию вин, минеральной воды. Также под угрозой оказались денежные переводы в Грузию. Всего - около 10% ВВП Грузии.
Напомним, вечером 7 июля журналист Георгий Габуния начал выпуск авторской программы в эфире "Рустави 2" с брани в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Каналу пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митингов протеста возле здания, начавшихся после этого. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на "провокацию радикальных сил".