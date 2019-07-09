Министр иностранных дел Грузии приветствовал заявление президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости вводить санкции против них. Об этом сообщает ТАСС.

"Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать", - заявил министр Давид Залкалиани.

Ранее во вторник Путин, комментируя возможность введения экономических ограничений, заявил, что не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу. Также российский лидер не увидел целесообразности в уголовном преследовании оскорбившего его журналиста.

Между тем в Государственной Думе России рекомендовали правительству рассмотреть введение санкций в отношении Грузии на фоне продолжающихся недружественных действий и заявили, что разрешение на это сохраняется.

Как сообщала "Страна", под запретом может оказаться грузинский экспорт в Россию вин, минеральной воды. Также под угрозой оказались денежные переводы в Грузию. Всего - около 10% ВВП Грузии.

Напомним, вечером 7 июля журналист Георгий Габуния начал выпуск авторской программы в эфире "Рустави 2" с брани в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей. Каналу пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митингов протеста возле здания, начавшихся после этого. Так, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к Москве с просьбой не реагировать на "провокацию радикальных сил".