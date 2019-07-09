Во вторник, 8 июля, экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин подал иск в Шестой апелляционный суд Киева к Центральной избирательной комиссии из-за отмены его регистрации кандидатом в депутаты из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь" на досрочные выборы в парламент 21 июля. Об этом в комментарии "Стране" сообщил адвокат Кузьмина Артем Захаров.

"Центральная избирательная комиссия приняла полностью противоправное решение, которое никак не основывается на законе. Проигнорированы принципы верховенства права и все нормы избирательного законодательства, нормы Конституции. Безусловно, это стало основанием для того, чтобы это решение было обжаловано. Поэтому подано мотивированное исковое заявление и, безусловно, мы уверены в том, что оно должно быть рассмотрено, и незаконное решение ЦИК должно быть отменено", - сообщил Захаров.

Как он отметил, дело уже распределено и находится у судьи Натальи Безименной в Шестом апелляционном суде. Судебное заседание назначено на 14:00 10 июля.

Фото: Страна.ua

Напомним, 5 июля в ЦИК на очередном заседании приняли решение отменить регистрацию кандидата в депутаты адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина из списка политсилы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019г. в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений.

Также мы писали, что экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин подал иск в Окружной административный суд города Киева к спикеру Рады Андрею Парубию. Среди требований иска – признание противоправным обращение Андрея Парубия в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины с требованием предоставить информацию о проживании Рената Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечении им границы.

До этого Кузьмин также заявил, что появились основания снять с выборов Парубия и посадить Луценко.