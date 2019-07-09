Во вторник, 9 июля, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины Игорю Насалику.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику по факту внесения в электронные декларации недостоверных сведений. Об этом сообщается на странице САП в соцсети.

"Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,249 млн от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции" чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях (за 2015-2018 годы)", - говорится в сообщении САП.

Фото: facebook.com

Напомним, в сентябре 2018 года в ГПУ открыли дело на министра Насалика за ошибки в декларации.

Также мы сообщали, что Насалик заработал почти миллион на процентах вкладов в Ощадбанке.