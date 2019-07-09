Оправдательный приговор вынесен по делу мэра Одессы Геннадия Труханова, которое слушалось в Малиновском районном суде. Градоначальника и его заместителя Павла Вугельмана, а также других чиновников мэрии и бизнесменов обвиняли в завладении бюджетными средствами. Об этом сообщает "Думская".

По данным издания, судья начал перечислять фигурантов и заявил, что суд не видит в их действиях состава преступления.

Отмечается, что суд оглашал приговор четыре дня. "Дело Краяна" - о покупке здания для "Новой мэрии" на Косовской, 2д - слушалось в суде более полугода.

Фото: dumskaya.net

Напомним, что прокуратура просила приговорить к 12 годам лишения свободы мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в присвоении 92,7 млн гривен при покупке здания завода "Краян".

Ранее "Страна" писала о том, что мэру Одессы Труханову вручили обвинительный акт по делу о заводе "Краян".

Также мы сообщали, что Холодницкий рассказал подробности дела о покупке завода "Краян", по которому проходит Труханов.