Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении десяти глав районных государственных администраций (РГА) в Винницкой области, восьми – в Волынской, трех - в Донецкой и одной – в Днепропетровской области.

Соответствующие указы №№79/2019-рп – 100/2019-рп опубликованы и датированы 9 июля.

В частности, уволен глава Новомосковской районной государственной администраций в Днепропетровской области.

В Винницкой области: главы Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокурировецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской райадминистраций.

На Волыни: главы Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцевской, Ковельской, Ратновской, Старовыжевской, Турийской и Шацкой райадминистраций.

На Донбассе: главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций.

Ранее он уволил глав трех районов Киева. В тексте распоряжений указано, что это связано "с завершением срока полномочий президента Украины". При этом Зеленский назначил бывшего пограничника заместителем главы Службы внешней разведки.