"Докладывал на заседании комитета Кабмина". Глава ФГИ Трубаров опроверг свое задержание детективами НАБУ
Детективы НАБУ не задерживали исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова как до этого сообщали СМИ. Об этом сам Трубаров сообщил в Facebok.
"Пока в информационном пространстве меня вроде бы задерживало НАБУ, докладывал на заседании Правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития предложения Фонда по закону "О профессиональной (профессионально-техническое) образование", - написал он.
Он добавил, что в докладе шла речь о возможности учебным заведениям сдавать в аренду помещение под оказание образовательных услуг. "Мы уже имели проблемы с высшими учебными заведениями, когда закон "Об Образовании" запрещал любую аренду, и банкоматы, терминалы, студенческие столовые и другие необходимые для процесса образования объекты оказались незаконно размещенными", - отметил Трубаров и прикрепил фото с заседания комиссии Кабмина как доказательство его присутствия там.
Фото: facebook.com/ Віталій Трубаров
Напомним, что по данным СМИ, во вторник, 9 июля, Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова. Самого чиновника якобы задержали. После этого НАБУ подтвердило факт обысков, отметили, что речь идет о коррупционных действиях чиновников ФГИ, но каких именно - пока умолчали.
Позже вице-премьер Павел Розенко заявил, что информация о задержании Трубарова не соответствует действительности, так как тот находится на заседании правительственного комитета, представив в качестве доказательства фотографию. Это тот же снимок, который выложил потом Трубаров.