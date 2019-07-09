Детективы НАБУ не задерживали исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Украины Виталия Трубарова как до этого сообщали СМИ. Об этом сам Трубаров сообщил в Facebok.

"Пока в информационном пространстве меня вроде бы задерживало НАБУ, докладывал на заседании Правительственного комитета по вопросам социальной политики и гуманитарного развития предложения Фонда по закону "О профессиональной (профессионально-техническое) образование", - написал он.

Он добавил, что в докладе шла речь о возможности учебным заведениям сдавать в аренду помещение под оказание образовательных услуг. "Мы уже имели проблемы с высшими учебными заведениями, когда закон "Об Образовании" запрещал любую аренду, и банкоматы, терминалы, студенческие столовые и другие необходимые для процесса образования объекты оказались незаконно размещенными", - отметил Трубаров и прикрепил фото с заседания комиссии Кабмина как доказательство его присутствия там.

Фото: facebook.com/ Віталій Трубаров

Напомним, что по данным СМИ, во вторник, 9 июля, Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова. Самого чиновника якобы задержали. После этого НАБУ подтвердило факт обысков, отметили, что речь идет о коррупционных действиях чиновников ФГИ, но каких именно - пока умолчали.

Позже вице-премьер Павел Розенко заявил, что информация о задержании Трубарова не соответствует действительности, так как тот находится на заседании правительственного комитета, представив в качестве доказательства фотографию. Это тот же снимок, который выложил потом Трубаров.