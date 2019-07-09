В Фонде госимущества Украины (ФГУ) выставили на продажу государственный пакет акций акционерного общества "Киевпассервис", которому принадлежат шесть столичных автостанций. Приватизация актива начнется по стартовой цене 195,9 млн гривен. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил и.о. главы фонда Виталий Трубаров.

"Это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе ProZorro.Продажи 14 августа 2019 года. Государство владеет 99,9 процентами пакета акций", – рассказал он.

По словам Трубарова, в собственности Киевпассервиса находятся шесть автостанций в Киеве (АС Центр, АС Дарница, АС Полесье, Центральный автовокзал, АС Южная, АС Дачная) и 18 – в Киевской области.

"Инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор", – отметил чиновник.

Он добавил, что участие в аукционе запрещено юридическим и физическим лицам и бенефициарным владельцам 10% и более акций, имеющих отношение к России. В начале 2019 года ФГИ утвердил перечень из 792 объектов малой приватизации, подлежащих продаже.

Фото: facebook.com/Віталій Трубаров

Как сообщала "Страна", 9 июля сотрудники НАБУ задержали и.о. главы Фонда госимущества Трубарова. В его кабинете провели обыск.

Отметим, что в 2018 году фонд Госимущества получил от распродажи лишь 0,2% ожидаемых денег.