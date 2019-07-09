Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с сотрудниками департамента "К" Службы безопасности Украины (CБУ) проводят обыски в помещении Фонда госимущества (ФГИ) Украины в Киеве. Об этом говорится в посте НАБУ в соцсети Facebook во вторник, 9 июля.

"Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить относительно упомянутых следственных действий. Детали – позже", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/НАБУ

Напомним, ранее в СМИ сообщили о задержании НАБУ и.о. главы ФГИ Виталия Трубарова, а также о проведении обысков у него в кабинете. Однако позже вице-премьер Павел Розенко заявил, что информация о задержании Трубарова не соответствует действительности, так как тот находится на заседании правительственного комитета, представив в качестве доказательства фотографию.

Также сообщалось, что по данным источника в ФГИ, в центральном офисе ведомства во вторник неизвестные лица в штатском проводили следственные действия. По его словам, и.о. главе Фонда Трубарову они вручили какую-то бумагу. Собеседник агентства также опроверг факт задержания руководителя Фонда. "После этих событий Трубаров уехал в Кабмин", - сказал он.

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