Через месяц из Швеции могут депортировать украинку, которая потеряла правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года. Об этом сообщает The Local.

39-летняя Ирина Заманова в апреле 2017 года приехала в Швецию как туристка, когда произошел теракт. Она была среди десяти раненых, а ее травмы были настолько серьезными, что врачи вынуждены были ампутировать ей правую ногу.

Как выяснилось, теракт совершил присягнувший на верность ИГИЛ искатель убежища из Узбекистана Рахмат Акилов. Он украл грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения. В июне 2018 года Акилова приговорили к пожизненному заключению.

Гражданка Украины Ирина Заманова после теракта сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против террориста.

Поскольку это разрешение закончилось, она подала заявление на постоянное жительство в Швеции на основе сочувствия в "чрезвычайных обстоятельствах". Эта формулировка выписана в миграционном законодательстве Швеции, но редко применяется.

В августе прошлого года ходатайство отклонила Шведская миграционная служба, а затем миграционный суд после того, как украинка подала апелляцию. Заманова обжаловала это решение в высшем суде Швеции по вопросам миграции

Адвокат Генрик Хоффман, представляющий Заманову, заявил, что суд решил не рассматривать дело, то есть решение суда низшей инстанции осталось в силе. По словам Хоффмана, среди прочего, они обратились в суд с просьбой считать, что Заманова не сможет получить такой же уровень медицинской помощи в Украине, как в Швеции.

"Очевидно, что суды не сочли это чрезвычайным обстоятельством", - сказал он, добавив, что считает, что "очень жаль", что Швеция не смогла заботиться о женщине, попавшей в ужасную ситуацию не по своей вине.

Согласно решению, Замановой вместе с 14-летней дочерью придется покинуть Швецию через четыре недели.

Ранее "Страна" писала о том, что миграционная служба Швеции считает, что нужная Ирине Замановой медпомощь и реабилитация доступны в Украине и решение о выдворении ее из страны не противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Также мы сообщали, что в Стокгольме мужчина взорвался при попытке заложить бомбу рядом с одним из домов.