Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Михаила Згуровского и назначил членами набсовета Давида Арахамию и Андрея Загороднюка. Соответствующий указ президента №499/2019 от 9 июля 2019 года обнародован на сайте главы государства во вторник.

Так, Зеленский внес частичное изменение в ст.1 указа президента Украины №309 от 17 марта 2014 "О членах наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", прекратив полномочия члена набсовета госконцерна Михаила Згуровского, который также являлся главой набсовета. В то же время президент назначил членами набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и Загороднюка (по согласию). Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Арахамия, он же Давид Браун, - сооснователь IT-компании Template Monster. В 2014 году занялся волонтерской деятельностью, основав фонд "Народный проект". Был одним их кураторов так называемого "волонтерского десанта" в Министерстве обороны. 24 июня 2019 года назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины. Арахамия также является кандидатом в народные депутаты по списку партии "Слуга народа".

Давид Арахамия Фото: interfax.com.ua

В 2015 году начатые волонтерами проекты были переданы менеджерам Проектного офиса реформ при МО, который тогда возглавил Андрей Загороднюк. Он является руководителем компании "Дискавери Буровое оборудование" и в начале июля стал внештатным советником президента Зеленского.

Андрей Загороднюк Фото: facebook.com

Згуровский – ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", входил в состав НС "Укроборонпрома" с 13 января 2018 года. 23 января набсовет избрал его своим главой.

Напомним, что Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета госконцерна "Укроборонпром". Таким образом, президент назначил всех своих людей вместо ставленников экс-президента Петра Порошенко.

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