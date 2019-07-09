В среду в Украине будет прохладно и дождливо на западе, севере и в столице
В среду, 10 июля, в Украине ожидается комфортная переменно облачная погода на большей части территории и грозовые дожди на западе и севере страны. Также осадками накроет Винницу и Киев. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Фото: facebook.com
Температура ночью +9-14 градусов, на побережье морей до +17. Днем ожидается +17-22, на юге, востоке страны и Днепропетровской области +23-26 градусов.
Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:
- Ужгород – +19…+21
- Львов – +18…+20
- Ивано-Франковск – +18…+20
- Тернополь – +18…+20
- Черновцы– +18…+20
- Хмельницкий – +18…+20
- Луцк – +17…+19
- Ровно – +17…+19
- Житомир – +18…+20
- Винница – +18…+20
- Одесса – +23…+25
- Николаев – +23…+25
- Херсон – +24…+26
- Кропивницкий – +19…+21
- Черкассы – +19…+21
- Чернигов – +19…+21
- Сумы – +19…+21
- Полтава – +19…+21
- Днепр – +22…+24
- Запорожье – +23…+25
- Донецк – +22…+24
- Луганск – +22…+24
- Харьков – +21…+23
- Киев – +19…+21
Ранее "Страна" писала о том, что на Киев обрушился второй за несколько часов ливень.
Также мы сообщали, что в Ровенской области выпал аномальный град размером с куриное яйцо.
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