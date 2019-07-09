В среду, 10 июля, в Украине ожидается комфортная переменно облачная погода на большей части территории и грозовые дожди на западе и севере страны. Также осадками накроет Винницу и Киев. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Фото: facebook.com

Температура ночью +9-14 градусов, на побережье морей до +17. Днем ожидается +17-22, на юге, востоке страны и Днепропетровской области +23-26 градусов.

Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +18…+20

Ивано-Франковск – +18…+20

Тернополь – +18…+20

Черновцы– +18…+20

Хмельницкий – +18…+20

Луцк – +17…+19

Ровно – +17…+19

Житомир – +18…+20

Винница – +18…+20

Одесса – +23…+25

Николаев – +23…+25

Херсон – +24…+26

Кропивницкий – +19…+21

Черкассы – +19…+21

Чернигов – +19…+21

Сумы – +19…+21

Полтава – +19…+21

Днепр – +22…+24

Запорожье – +23…+25

Донецк – +22…+24

Луганск – +22…+24

Харьков – +21…+23

Киев – +19…+21

Ранее "Страна" писала о том, что на Киев обрушился второй за несколько часов ливень.

Также мы сообщали, что в Ровенской области выпал аномальный град размером с куриное яйцо.