В среду, 10 июля, в Украине ожидается комфортная переменно облачная погода на большей части территории и грозовые дожди на западе и севере страны. Также осадками накроет Винницу и Киев. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.  

Фото: facebook.com

Температура ночью +9-14 градусов, на побережье морей до +17. Днем ожидается +17-22, на юге, востоке страны и Днепропетровской области +23-26 градусов.

Прогноз погоды на среду, 10 июля, в городах Украины:

  • Ужгород – +19…+21
  • Львов – +18…+20
  • Ивано-Франковск – +18…+20
  • Тернополь – +18…+20
  • Черновцы– +18…+20
  • Хмельницкий – +18…+20
  • Луцк – +17…+19
  • Ровно – +17…+19
  • Житомир – +18…+20
  • Винница – +18…+20
  • Одесса – +23…+25
  • Николаев – +23…+25
  • Херсон – +24…+26
  • Кропивницкий – +19…+21
  • Черкассы – +19…+21
  • Чернигов – +19…+21
  • Сумы – +19…+21
  • Полтава – +19…+21
  • Днепр – +22…+24
  • Запорожье – +23…+25
  • Донецк – +22…+24
  • Луганск – +22…+24
  • Харьков – +21…+23
  • Киев – +19…+21

Ранее "Страна" писала о том, что на Киев обрушился второй за несколько часов ливень.

Также мы сообщали, что в Ровенской области выпал аномальный град размером с куриное яйцо.

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