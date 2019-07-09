Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской районных государственных администраций (РГА) Киева.

Согласно распоряжениям от 9 июля 2019, Зеленский уволил главу Голосеевской РГА Александра Настасенко, главу Святошинской РГА Владимира Каретко и главу Соломенской РГА Игоря Довбаня.

В тексте распоряжений указано, что увольнения связаны "с завершением срока полномочий президента Украины".

Фото: president.gov.ua

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