Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится в указе №503/2019 от 9 июля 2019 года, который опубликован на сйте главы государства.

"Назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в документе.

Известно, что Юрий Зиневич, 1974 г.р., вице-президент адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Наше право".

Ранее "Страна" писала о том, что Нацсовет по ТВ хочет получить право лишать телеканалы лицензий без проверок и суда.

Также мы сообщали, что в Нацсовете угрожают аннулировать лицензию NewsOne из-за отмененного телемоста с Россией.