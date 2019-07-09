Президент России Владимир Путин призвал не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям с Грузией. Его цитирует ТАСС.

"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого".

Информацию о возможности возбуждения дела в отношении журналиста "Рустави 2", который его оскорбил, Владимир Путин прокомментировал так: "Много чести, пусть вещает дальше".

При этом в Государственной Думе не будут отзывать принятую 9 июля рекомендацию по Грузии. Документ дает право Кабмину разрабатывать ответные меры в отношении грузинского экспорта при необходимости.

Как сообщала "Страна", в Госдуме рассмотрели вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и минеральной воды, а также о запрете на денежные переводы.

Отметим, что после матов в адрес Путина под зданием телекомпании "Рустави 2" начались протесты.