Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 10 июля, укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 11 копеек до 25,49 грн/$1. Об этом сообщает сайт регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 10 июля установлен на уровне 2548,9178 гривен за 100 долларов (-11,2983 гривен). Последний раз официальный курс гривни к доллару находился ниже уровня 25,5 грн/$1 в июле 2016 года, то есть три года тому назад.

Напомним, что сегодня на межбанке курс доллара упал уже ниже 25,50 грн/$.

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