НАБУ совместно с антикоррупционным департаментом СБУ провели обыски в киевском Фонде госимущества.

СМИ вначале даже заявили, что задержан и начальник всего ведомства Виталий Трубаров. Однако в Кабмине это опровергли, опубликовав фото улыбающегося главы ФГИУ на заседании правительственной комиссии.

Однако смешного на самом деле для Трубарова мало - судя по всему дело завели именно на него. Оно тянется еще с 2017 года и касается того периода, когда чиновник возглавлял столичный филиал Фонда госимущества.

Как сообщили источники в НАБУ "Украинским новостям", Бюро проверяет возможную причастность Виталия Трубарова к получению взятки за назначение в ведомство.

Это уже второе резонансное дело против топ-чиновников эпохи Порошенко, возникшее после президентских выборов. Ранее антикоррупционное ведомство задерживало главу Нацгвардии Юрия Аллерова.

Что могут вменять чиновнику - НАБУ пока на этот счет отмалчивается. "Страна" вспоминает, что известно о Трубарове и какие скандальные истории были с ним связаны.

Биография Трубарова

Виталий Трубаров - выходец из Донбасса. Родился в Макеевке, жил в Донецке, откуда переехал в Киев после начала президентства Януковича в 2010 году.

В структурах Фонда госимущества работал с 2002 года. Возглавлял отделение ФГИ Донецка и области. Также занимал высокие должности в региональной налоговой инспекции.

В Киеве Трубаров за пять лет вырос до начальника столичного отделения Фонда. После чего (и уже при новых властях) продолжил делать карьеру во всеукраинском ФГИ. Пока наконец в 2017 году решением Кабмина не стал и.о. главы этого ведомства (Рада его кандидатуру не утверждала).

То есть штормы и вихри последних лет этого чиновника практически не коснулись. Из обоймы "регионалов", в которой шел практически всю свою биографию, Виталий Трубаров спокойно перескочил после Майдана в новую правящую команду и возглавил орган, чью важность трудно переоценить.

Именно под крышей Фонда госимущества проходил глобальный дерибан самых лакомых кусков украинской экономики в 90-е да и в 2000-е. Это ведомство обеспечивало весь процесс перевода государственной собственности в карманы олигархов. Кроме того, что более важно в последние годы, когда приватизация практически не проводилась, ФГИ делегирует управляющих на госпредприятия.

В этом смысле многим до сих пор не дают покоя загадочные смерти двух предыдущих руководителей ФГИ - Валентины Семенюк-Самсоненко и Михаила Чечетова.

Семенюк, выстрелившая себе в голову, работала при власти Ющенко. Тогда как раз начался очередной этап "большого передела" собственности, вызванного оранжевой революцией. А Чечетов, выпавший из окна, рулил Фондом вообще в самый разгар "прихватизации" - при Кучме.

На долю Виталия Трубарова выпали свои скандалы.

Дело здания Минагрополитики

Одна из историй, которая связана с главой Фонда - это продажа части здания Минагрополитики в самом центре Киева (Хрещатик, 24).

Это произошло в 2013 году, когда Трубаров еще возглавлял киевское отделение ФГИ.

Фабулу дела буквально через пару месяцев после назначения Трубарова и.о. главы Фонда описал генпрокурор Юрий Луценко.

"Министр (агрополитики Николай Присяжнюк. – ред.) и его протеже решили создать пивной ресторан прямо в помещении министерства на Крещатике. Конечно, даром. Следовательно, они действуют через схему аренды с правом приватизации при условии улучшения помещения", – написал Луценко в Facebook.

"Конечно, ремонтные работы были только на бумаге. И нужны были эти бумаги для подписания незаконной сделки о купле-продаже государственного помещения частному ООО", – отметил генпрокурор.

По данным Луценко, именно Трубаров не провел предусмотренных мер контроля и подписал незаконный договор. В связи с чем его допросила Генпрокуратура - как уже говорилось, спустя два месяца после назначения. И через четыре года после самой истории с помещением Минагро.

"Еще вчера он должен был быть задержан. Но закон предусматривает передачу такого дела и готового подозрения в НАБУ. Что и сделано", – резюмировал Луценко.

То есть, начиная с 2017 года это дело было у ведомства Артема Сытника.

И вполне вероятно, что именно с этой историей связан сегодняшний обыск. В сегодняшнем сообщении НАБУ говорится, что обыск прошел в помещениях киевского отделения ФГИ. Которое в 2013 году и визировало продажу помещения министерства.

Утаил 600 тысяч. Скандал с декларациями

Нацагентство по предупреждению коррупции еще в начале 2019 года направило в суд два протокола нарушениях со стороны Трубарова. НАПК сообщило, что чиновник подал заведомо недостоверные сведения в декларациях за 2016 и 2017 годы.

"По результатам проверки деклараций установлено, что указанные сведения отличаются от достоверных на общую сумму 288 842 грн (в декларации за 2016 год) и 303 400 грн (в декларации за 2017 год)", – говорят в агентстве.

В последней декларации, у Трубарова есть 106-метровая квартира в Киеве и паркоместо. У его жены - три земельных участка и большой дом в Ровненской области.

Глава ФГИ владеет минивеном Хюндай Гранд Старекс 2014 года выпуска стоимостью 300 000 грн, у его жены – внедорожник Ниссан Х-Трейл за 240 000.

За 2018 год Виталий Трубаров заработал 465 767 гривен – это зарплата на основном месте работы (почти 39 тысяч гривен в месяц). Супруга задекларировала 20 000 грн как доход от садоводства, еще 24 000 от пчеловодства.

Что касается денежных активов, у самого Трубарова есть 17 000 долларов, 10 000 евро и 170 000 гривен наличными, у жены – 10 000 долларов и 7000 гривен.

Трубаров, "Центрэнерго" и Коломойский

Глава Фонда госимущества был важным звеном в теме с "Центрэнерго" - крупнейшим производителем электроэнергии в Украине.

Это госкомпания, которую через своих людей контролировала Банковая. По признанию в суде бизнесмена Дмитрия Крючкова, люди Порошенко выводили из "Центрэнерго" огромные средства.

Схему "Страна" уже описывала: уголь, поставляемый электростанциям, проходили через многочисленные фирмы-прокладки, в итоге цена на него взлетала. На тонне получалось сверху не менее 500 гривен. В месяц таким образом окружение Порошенко вынимало из "Центрэнерго" не менее 200 миллионов.

Формально власть заявляла, что нужно приватизировать эту компанию. Однако де-факто конкурс по ней срывался. В декабре 2018 года Виталий Трубаров заявил, что он отменяется - претенденты на покупку "Центрэнерго" не так оформили документы да и вообще имеют корни в России.

По факту - эта ситуация была объективно выгодно тем, кто контролировал компанию от имени государства и позволял "доить" ее и дальше.

При этом, судя по всему, после смены власти этот процесс продолжится, но уже с новыми "смотрящими". И также - не без участия Фонда госимущества.

В июне Фонд заменил ключевых членов набсовета компании, отстранив от "хлебного места" людей приближенного к Порошенко нардепа Игоря Кононенко. Что явно не могло пройти мимо администрации нового президента Владимира Зеленского.

Источники "Страны" называли лоббистами этой кадровой ротации олигархов Игоря Коломойского и Павла Фукса (детальнее об этой истории можно прочитать в материале Здравствуй, новый смотрящий. Как Коломойский и Фукс меняют руководство "Центрэнерго".).

Как уже рассказывала "Страна", самого главу ФГИ считают близким к нардепу Виталию Хомутыннику. Тот, в свою очередь является бизнес-партнером Коломойского по "Укрнефтебурению".

Близок Хомутынник и к Фуксу, которого СМИ также называют офшорным акционером "Укрнефтебурения". В 2017 году нардеп и бизнесмен вместе летали частным самолетом - из Швейцарии в Украину.

Сегодня Виталий Хомутынник идет в Раду по спискам "Оппозиционного блока" по квоте Коломойского. Близкая к олигарху партия "Видродження" недавно влилась под бренд партии Ахметова.

В списке "ОБ" также присутствует Евгений Геллер - еще один близкий знакомый Виталия Трубарова. Его называли куратором чиновника во времена Януковича.

Судя по этим раскладам, а также телодвижениям ФГИ по "Центрэнерго", Трубаров удачно вливается и в новую властную команду - уже в третью по счету.

Но, видимо, кто-то решил этот процесс остановить. Кто именно - пока сказать сложно. Это может быть реакция люде Порошенко, которым не понравились кадровые решения ФГИ по энергетике. Либо, учитывая роль НАБУ в этой истории, кураторами "наезда" на Трубарова могут быть и наши американские партнеры, которые не по нраву, что Фонд госимущества ведет в стратегической энергосфере политику в интересах олигархических группировок.

Тем более тех, в отношении которых в США возбуждены уголовные дела.