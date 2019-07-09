Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом говорится в указе №501/2019 от 9 июля 2019 года, опубликованном на сайте главы государства Украины во вторник.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в документе.

Фото: president.gov.ua

Известно, что в 2013 году Валерий Евдокимов занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же ему присвоено звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимов награжден государственной наградой - Орденом Данила Галицкого.

Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки был назначен Владислав Бухарев, награжденный медалью ФСБ "За боевое содружество". Награду он якобы получил в 2009 году, за участие в совместной операции по борьбе с наркотиками.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты подсчитали, сколько раз солгал в интервью замглавы СВР Семочко.

Также мы сообщали, что в СВР изменили механизм денежной компенсаций украинским разведчикам.