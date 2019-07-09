В Instagram представили две новые функции, направленные на борьбу с "буллингом" (оскорблениями) в интернете. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Один из инструментов анализирует написанный пользователем комментарий с помощью искусственного интеллекта.

Если комментарий может быть воспринят как оскорбительный, пользователю отправляется уведомление с предложением его не опубликовывать.

"Первые тесты этой функции позволили нам сделать вывод о том, что она побуждает некоторых людей стереть комментарий и написать что-то менее обидное, когда им дается возможность подумать", - говорится в сообщении Instagram.

В компании вскоре также начнут тестировать функцию под названием Restrict. Она позволит пользователю ограничивать возможность других людей комментировать его публикации: комментарии человека, к которому применена функция Restrict, будут видны только ему одному.

Как сообщала "Страна", певец Сергей Бабкин поделился в сети первыми фотографиями новорожденного сына. Артист опубликовал фотографии с выписки его жены Снежаны из роддома "Лелека" у себя в Instagram.

Отметим, что сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp парализовал работу тысяч пользователей.