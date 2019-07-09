Вице-премьер Розенко фотографией опроверг задержание и.о. главы Фонда госимущества
Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. Об этом он написал в Facebook.
"Тут прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета присутствует? Голограмма? Нет?" - написал Розенко.
К посту, опубликованном около 15:30, он прикрепил снимок, на котором запечатлен Виталий Трубаров, который, широко улыбаясь, сидит за столом в кабинете, где проходит заседание.
Отметим, что о задержании и обысках в кабинете у Турбарова "Европейская правда" сообщила около 14:50, ссылаясь на источник в Кабмине.
Скриншот: Facebook/ Павло Розенко
Напомним, в НАБУ и САП не планируют громких задержаний до парламентских выборов.
Также мы писали, что против детективов НАБУ открыли производство за незаконное задержание главы "Укрбуда" Майбороды.