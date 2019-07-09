Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опроверг информацию о задержании и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. Об этом он написал в Facebook.

"Тут прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета присутствует? Голограмма? Нет?" - написал Розенко.

К посту, опубликованном около 15:30, он прикрепил снимок, на котором запечатлен Виталий Трубаров, который, широко улыбаясь, сидит за столом в кабинете, где проходит заседание.

Отметим, что о задержании и обысках в кабинете у Турбарова "Европейская правда" сообщила около 14:50, ссылаясь на источник в Кабмине.

Скриншот: Facebook/ Павло Розенко

Напомним, в НАБУ и САП не планируют громких задержаний до парламентских выборов.

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