В России решение о введении экономических санкций к Грузии еще не принято, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Вы видите, какая жесткая реакция российских парламентариев, причем абсолютно единодушную позицию они заняли на фоне этого беспрецедентного поведения грузинского телеведущего. Но решение, как вы знаете, принимается правительством и в конечном итоге – президентом страны. Пока решение не принималось", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о правомерности введения санкций против страны в качестве реакции на слова телеведущего, а не представителя власти, Песков пояснил, что в России выступление ведущего считают следствием "попустительства властей Грузии":

"Подобные хамские выходки являются ничем иным, как производным от попустительства к тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику", - добавили в Кремле.

Напомним, вечером 7 июля журналист Георгий Габуния начал выпуск авторской программы в эфире "Рустави 2" с нецензурной ругани в адрес президента России Владимира Путина.

Каналу пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митингов возле здания начавшихся после этого. Компания принесла извинения за матерные высказывания, уточнив, что увольнять Габунию пока не будут. По словам пресс-секретаря Путина, подобного рода поведение недостойно грузинского народа.

Также мы сообщали, что грузинского журналиста, который обматерил Путина в прямом эфире, отстранили от работы. Сам же Путин отреагировал на маты призывом не портить отношения с Грузией.