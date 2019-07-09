Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" завтра, 10 июля, примет в эксплуатацию новый саркофаг над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции, пишет Интерфакс-Украина.

В торжественном мероприятии примут участие представители стран-доноров чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и компаний. В мероприятии может принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

В связи с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону, ограничений в 10-километровой зоне не будет, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме.

"Управление государственной охраны Украины в связи с возможным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Чернобыльскую зону не осуществляет никаких ограничительных мер в десятикилометровой зоне. Завтра, как и в любой другой день, все туристические объекты будут работать в обычном рабочем режиме", - говорится в сообщении УГО на странице в Facebook во вторник.

В этот день иностранные и украинские туристы смогут посетить экскурсионные маршруты в Чернобыльской зоне в установленном порядке, указали в Управлении госохраны.

Фото: facebook.com

Как сообщалось, строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) от NOVARKA над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент перейдет на исследовательско-промышленную, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций "Укрытия".

Напомним, что Чернобыльская АЭС объявляла тендер на строительство нового укрытия на 4 млрд грн.

Также мы писали о том, что на Чернобыльской АЭС установили герметичную мембрану, которая будет 100 лет защищать "Укрытие".