На сайте Верховной Рады обнародовали законопроект №10426 об изменениях в законе о Высшем антикоррупционном суде, предложенный Владимиром Зеленским.

В соответствии с документом, предлагается предусмотреть в Заключительных положениях закона о ВАКС изменения в Уголовный процессуальный кодекс. По мнению Зеленского, подсудность ВАКС должна распространяться на производства, начатые после 5 сентября 2019 года и до этой даты - однако во втором случае речь идет только о делах, которые расследовали НАБУ и САП.

Предлагается, что с начала работы Антикоррупционного суда по делам, которые расследовали НАБУ и САП, другие следственные судьи прекратят принимать ходатайства и жалобы, а другие суды первой инстанции - обвинительные акты. Вместо этого ходатайства и обвинительные акты представят ВАКС.

Суды апелляционной инстанции прекратят принимать апелляционные жалобы в этих же делах; исключение - апелляционная палата ВАКС. Если судебное разбирательство по делам НАБУ и САП не завершили до 5 сентября, его должны передать Антикоррупционному суду.

В Уголовно-процессуальный кодекс внесут изменения, в соответствии с которыми ВАКС не будут передавать на рассмотрение дела о нарушениях высокопоставленных лиц, предусмотренных такими статьями: злоупотребление полномочиями должностным лицом, злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги, подкуп служащего частного предприятия, подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги, нарушения со злоупотреблением служебного положения: присвоение оружия и боеприпасов,похищение наркотиков присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей.

Предметная подсудность Антикоррупционного суда в Уголовно-процессуальном кодексе описана не будет.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины должен заработать с с 5 сентября 2019 год.

Также мы писали о том, что происходило за кулисами избрания руководства Антикоррупционного суда.