Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на "провокации радикальных сил" в Грузии. Об этом сообщает "Грузия Online".

"Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провокации, начатые, по ее же характеристике "радикальными силами", и этим способствовать деструктивным целям. Также хочу отметить и то, что наша мирная политика является единственным путем для сохранения стабильности в стране и регионе", - сказала она.

"Обращаюсь к нашим гражданам, проживающими в России, я - ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство сделает все, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно", - добавила Зурабишвили.

Она также обратилась к гостям страны: "Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена. Даже в самые напряженные для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям, и так будет продолжаться".

Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник, 9 июля, единогласно приняла постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии".

Телеведущий телеканала "Рустави 2" Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России и его покойных родителей в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщала "Страна", в Госдуме призвали правительство РФ ввести санкции против Грузии. В случае окончательного решения российского правительства грузинские власти могут лишиться существенной части доходов.

Отметим, что в Тбилиси активисты устроили сразу четыре разных акции протеста одновременно.