Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко обратился в Комитет Верховной Рады по свободе слова с требованием рассмотреть на заседании инцидент с избиением журналиста "Страны" Владислава Бовтрука на Майдане в Киеве 2 июля.

Соответствующий документ оказался в распоряжении "Страны".

"Ко мне, как к народному депутату, обратились журналисты "Страны" касаемо нападения 2 июля 2019 года на журналиста Владислава Бовтрука. Прошу включить рассмотрение вопроса об этом инциденте в повестку дня очередного заседания Комитета 10.07 и пригласить к участию в заседании представителей Национальной полиции и издания "Страна"", - сказано в обращении депутата к главе Комитета по свободе слова и информационной политике Виктории Сюмар.

"Страна" также обращается в Комитет с просьбой рассмотреть атаку на нашего журналиста.

Напомним, на журналиста Владислава Бовтрука напали 2 июля в Киеве на митинге, организованном на Майдане сторонниками Петра Порошенко и националистами против регистрации ЦИКом кандидатами в депутаты Анатолия Шария и Андрея Клюева. Там он находился по редакционному заданию - делал репортаж.

Также мы писали, что напавший на журналиста "Страны" оказался "киллером Бабченко" и сообщали, чем известен Алексей Цымбалюк, избивший журналиста "Страны".

По факту недавнего нападения на Влада полиция уже открыла дело. Речь идет о препятствовании журналисту при выполнении служебных обязанностей, что является уголовным преступлением. Однако виновные остаются безнаказанными.

Мы разбирались в том, почему беспредельщики до сих пор не наказаны, и рассказывали о втором нападении на журналиста "Страны", которое произошло 8 июля.