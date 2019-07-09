В соцсети появилось видео, на котором запечатлены издевательства полицейского над задержанным. Кадры опубликованы на странице пользователя Facebook Анатолия Качура. По словам автора поста на видео попал инцидент, произошедший в Винницкой области в Ямпольском отделении полиции.

На опубликованном ролике видно, как полицейский избивает дубинкой забившегося в угол задержанного мужчину, а потом начинает над ним издеваться. Правоохранитель говорит, что задержанный не пойдет домой, а будет "тут сидеть" и, похоже грозит ударить его дубинкой по голове. Затем полицейский заставил задержанного приседать, а потом еще приказал выровняться и выполнять задание с ровной спиной. Общение с задержанным сдобрено нецензурными высказываниями.

После того, как видео вызвало резонанс в интернете двоих полицейских, которые были причастны к издевательствам над задержанным, отстранили от должности, сообщается на сайте ГУНП Винницкой области. Кроме того отстранены также руководители Ямпольского отделения полиции. Также материалы по данному делу готовят к передаче в ГБР.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом нацгвардеец жестко зарезал мужчину, с которым поспорил из-за АТО.

Также мы сообщали, что появилось видео, как патрульные полицейские издевались над мужчиной в Сумах.