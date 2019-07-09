Согласно социологическому исследованию в Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий. Его провела социологическая компания Seetarget. Об этом сообщает 112-Украина.

Согласно данным рейтинга, среди тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании и уже определились с выбором:

42,5% намерены голосовать за партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова,

14,5% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука,

8,2% - за партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко

7,5% - за "Голос" Святослава Вакарчука,

7,2% - за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Социологическое исследование проводилось с 1 по 7 июля на всей территории Украины за исключением части Донбасса, а также аннексированного Крыма. Методом личного интервью было опрошено 2009 респондентов возрастом 18 лет и старше, погрешность репрезентативности исследования не более 2,4%.

Фото: 112.ua

Как сообщала "Страна", Порошенко пообещал избивать людей, которые кричат ему "Ганьба" на митингах.

Отметим, что под Киевом неизвестные сожгли магазин депутата облсовета, который баллотируется в Раду.