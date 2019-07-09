Опубликован новый соцопрос. У "Оппозиционной платформы" уже почти 15%, а у "Слуги народа" - 42,5%
Согласно социологическому исследованию в Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля проходят пять партий. Его провела социологическая компания Seetarget. Об этом сообщает 112-Украина.
Согласно данным рейтинга, среди тех избирателей, которые намерены участвовать в голосовании и уже определились с выбором:
- 42,5% намерены голосовать за партию "Слуга народа" Дмитрия Разумкова,
- 14,5% - за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука,
- 8,2% - за партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко
- 7,5% - за "Голос" Святослава Вакарчука,
- 7,2% - за ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Социологическое исследование проводилось с 1 по 7 июля на всей территории Украины за исключением части Донбасса, а также аннексированного Крыма. Методом личного интервью было опрошено 2009 респондентов возрастом 18 лет и старше, погрешность репрезентативности исследования не более 2,4%.
Фото: 112.ua
Как сообщала "Страна", Порошенко пообещал избивать людей, которые кричат ему "Ганьба" на митингах.
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