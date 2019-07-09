У президента Владимира Зеленского ошибочно процитировали президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Неверная цитата размещена на сайте президента Украины.

"Когда я был президентом своего государства, президентом Европейской комиссии каждый раз упоминалась коррупция. Она была в центре всех дискуссий. Мне хотелось бы, чтобы на этот раз Украина, имея нового Президента, решительно смогла искоренить коррупцию. Эта большая нация заслуживает будущего без коррупции", - цитирует пресс-служба слова Юнкера.

При этом Юнкер никогда не был президентом Люксембурга, он возглавлял страну в качестве премьер-министра с 1995 про 2013 год. В стране вообще нет должности президента, так как госстрой там - конституционная монархия, а страной правит Великий герцог.

Скриншот: president.gov.ua

Напомним, что это уже не первый случай ошибок в сообщениях от нового президента. Так, у Зеленского назвали Торонто столицей Канады.

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