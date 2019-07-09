Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах", - сказал он во время пресс-брифинга во вторник.

Гончарук отметил, что это реалистический план действий, согласованный с регулятором.

"У нас есть два диапазона частот, которые операторы сейчас не используют из-за ряда регуляторных проблем. Мы идентифицировали эти проблемы, и указ президента утверждает план действий, как к концу года сделать все необходимое, чтобы в небольших городах, селах и на дорогах значительно улучшился мобильный интернет", - пояснил замглавы Офиса президента.

Ранее "Страна" писала о том, что у Зеленского запустили официальный канал Офиса президента в Telegram.

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