В Кремле по-прежнему позитивно оценивают идею проведения телемоста Украина - Россия и сожалеют, что он не состоялся. Об этом пишет РИА Новости.

"В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны в ходе телемоста могли бы обсудить "все периоды" своих отношений в новейшей истории, а "общение людей никогда не может быть преждевременным".

Напомним, о готовящемся телемосте между украинским NewsOne и российским каналом "Россия-1" стало известно 7 июля. Уже на следующий день, 8 июля, NewsOne отменил телемост "Надо поговорить" из-за угроз журналистам.

"Страна" публиковала три главных вывода после отмены телемоста Украина-Россия.

Также в блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева рассказывала, зачем на самом деле кошмарят NewsOne.