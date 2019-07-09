Во вторник, 9 июля, в Государственной Думе России единогласно приняли постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". Документом рекомендуется правительству России ввести санкции против Грузии на фоне недавних скандалов.

Текст документа опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. По словам полпреда правительства в Думе, в Кабмине обсудят итоговое решение с деловым сообществом.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", - говорится в документе, который цитирует ТАСС.

"Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет, прежде всего, о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минералки, а также на ограничение денежных переводов из России в Грузию. По его словам, на сегодня по объему денежных переводов Россия занимает первое место, за прошедшие два года объемы переводов выросли в полтора раза, составив за прошлый год $0,64 млрд.

"Это очень большие средства. Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится около 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", - сказал председатель Госдумы.

Телеведущий Гиоргий Габуния нецензурно высказался в адрес российского президента и его покойных родителей в прямом эфире 7 июля. Его действия осудили президент и премьер-министр Грузии Саломе Зурабишвили и Мамука Бахтадзе, а также российский МИД и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

21 июня, после массовых протестов в Тбилиси на фоне провокации с приглашенным российским депутатом в грузинском парламенте, президент России Путин временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. В Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний будет продолжаться до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Мы разбирались, для чего журналист обматерил Путина в эфире и что это поменяет. Грузинские власти назвали поступок телеведущего провокацией.

Как сообщала "Страна", Россия ночью приняла последний самолет из Тбилиси и прекратила авиасообщение с Грузией.

Отметим, что в Евросоюзе требуют, чтобы Грузия провела прозрачное расследование столкновений в Тбилиси.