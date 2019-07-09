В ближайшее время в Украине сохранится прохладная погода, температура воздуха ночью опустится до +7...+14 градусов. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Холод не только продолжаться в ближайшее время в Украине, но и еще больше подкрасит синим наши утренние и вечерние носы. Потому ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до +7...+14 градусов. Днем потеплеет, конечно. Ожидается +17...+24 градуса", - написала Диденко.

По ее словам, в южной части страны 10 июля ожидается +12...+16 градусов, днем ​​+23...+26 градусов. Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin. А вот влияние даже удаленного атлантического антициклона Winnie, уточняет Диденко, принесет преимущественно сухую погоду на юге и юго-востоке. На западе и севере завтра - порывистый ветер.

По данным синоптика, в Киеве в среду, 10 июля, ожидается периодический дождь, временами порывистый западный ветер, ночью +12...+14 градусов, днем ​​около +20 градусов.

"Эта практически сентябрьская свежесть среди июля еще долго продлится в Украине, на жару не рассчитывайте, одевайтесь и живите согласно прогнозу погоды, самой погоде и вашим вкусам. Все так сетовали на летнюю жару, что она надулась и ушла. Говорят, что не надо озвучивать свои желания, а то они могут осуществиться. Но теплая погода еще, конечно, будет. Ведь - лето", - написала Наталья Диденко.

Скриншот, карты: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, сегодня, 9 июля, в Киеве и Львове ожидают грозу, в Харькове и Одессе будет солнечно.

Также мы писали, что синоптик пообещала украинцам несколько королевских дней без сильной жары.