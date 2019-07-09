В издании "Русский пионер" опубликован отрывок повести "Подражание Гомеру". Его автор - Натан Дубовицкий (считается, что это псевдоним помощника Владимира Путина Владислава Суркова).

Главный редактор издания Андрей Колесников подготовил такую рецензию на повесть: "Это о войне в Донбассе, о любви в Донбассе, это история о мемориальных войнах, которые происходят в конце 21-го века. Это то, чего никогда до сих пор на эту тему не было, хотя бы потому, что на эту тему ничего и не было вообще. Отважен Натан Дубовицкий. Отважны его герои. Но и мы, его читатели, отважны тоже".

В начале повести приводится следующий абзац от первого лица: "Смешно. А как по-другому? Разве можно принимать всерьез всю эту вашу херню, которая вокруг? В нее можно только играть. Теперь игра окончена и - проиграна. Но вопрос ведь не в том, выиграешь или проиграешь. Проиграешь, конечно. Вопрос в том, как именно. Я старался. Показал хороший бой. Играл на гитаре, играл Гамлета, играл в карты, играл в войну. И вот теперь лежу. Считайте мою позу очень низким поклоном. Всем вам, дорогие зрители".

Далее повествуется о бойцах с позывными Треф, Строгий и Минус, о том, как они героически воюют, а также о том, что "от начальства на такой войне орденов не дождешься".

Отмечается, что полная версия повести будет опубликована в ближайшее время.

Ранее Владислав Сурков публиковал в журнале "Россия в глобальной политике" статью под названием "Одиночество полукровки". В этой публикации помощник президента России спрогнозировал будущее России на ближайшие годы.

Также в журнале "Русский пионер" Сурков размышлял о том, в чем смысл женщины.