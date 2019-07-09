Члены Североатлантического совета НАТО, собиравшиеся приехать в Украине в июле, возможно прибудут осенью. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Ее цитирует Интерфакс-Украина.

"Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля. В связи с нашими выборами (внеочередными выборами народных депутатов 21 июля - прим.ред.), они приняли решение перенести приезд на более поздний срок. Скорее всего, это произойдет в октябре", - сказала Цинцадзе журналистам во вторник, 9 июля, в Киеве. Она отметила, что окончательная дата визита пока не определена.

Как сообщала "Страна", глава НАТО сообщил, что первым пункт диалога альянса с РФ является ситуация в Украине. Он отметил, что встреча в формате Совета НАТО-Россия была второй в этом году.

Напомним, что Рада решила, что в сфере обороны Украины будут внедрять военные стандарты НАТО.