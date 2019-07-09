Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания хочет получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будем обращаться в Верховную Раду, чтобы нам расширили полномочия, по крайней мере, в такое сложное для Украины время", - сказал на внеплановом заседании Нацсовета замглавы регулятора Уляна Фещук.

По ее словам, Нацсовет планирует обратиться в Верховную Раду Украины о внесении изменений в законодательство с целью увеличения полномочий Национального совета, в частности, с целью защиты информационного пространства Украины от действий недобросовестных вещателей.

"Нацсовет должен получить право применять ограничительные санкции без проведения проверок. А также получить право приостанавливать или аннулировать лицензию в случаях: отрицания территориальной целостности Украины; пропаганды органов государства-агрессора; разжигания вражды, использования языка вражды и в случае распространения фейковых новостей", - написал член Нацсовета Сергей Костинский в коментарии под своим же постом в Facebook.

Отметим, что сейчас для того, чтоб лишить телеканал или радиостанцию лицензии нужно пройти длительный путь - провести проверку, установить факт нарушения, вынести предупреждение, потом еще одно предупреждение. И только после этого - обращаться в суд. И только суд может принять решение о лишении лицензии.

Нацсовет также решил создать рабочую группу по вопросам защиты информационного пространства с участием Службы безопасности Украины, Нацагентство противодействия коррупции, Нацбанка, Министерства внутренних дел Мининформполитики и других органов государственной власти.

Ранее "Страна" писала о тоом, что в Нацсовете угрожают аннулировать лицензию NewsOne из-за отмененного телемоста с Россией.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ назначил человека Порошенко проверять украинские СМИ.