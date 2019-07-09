Государственное бюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Министерства обороны, которые закупали для военнослужащих некачественные бронежилеты по завышенной стоимости. Ролик обнародован в YouTube.

По данным ГБР, продолжается досудебное расследование в криминальном производстве по фактам закупки должностными лицами Министерства обороны имущества ненадлежащего качества и не отвечающего техническим требованиям для военнослужащих. Ущерб государству, по предварительным оценкам, составил около 100 миллионов гривен.

Речь идет о том, что должностные лица Минобороны, полностью осознавая это, закупили 11 тысяч бронежилетов, которые, вопреки требованиям, простреливаются. При этом они все равно приняли продукцию у производителя, несмотря на выводы технолога.

"Готовься, какого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз", - говорил один из ответственных за закупки своему собеседнику.

Видео: YouTube/ Державне бюро розслідувань

Напомним, Минобороны потеряло 7,2 миллиона гривен из-за халатности на закупке минометов Пашинского.

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