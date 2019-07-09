Две группы сталкеров, среди которых 5 граждан Украины и 4 граждан Казахстана, незаконно проникли в город Припять на территорию ЧАЭС.

Как сообщили во вторник, 9 июля, в отделе коммуникации полиции в Киевской области, "сталкеры" задержаны, в отношении данных лиц составлены административные протоколы по ст.46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы дел правонарушителей направили в Славутичский городской суд Киевской области для принятия решения и в ГМС для сокращения срока пребывания граждан Казахстана в Украине.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее женщина собрала 14 кг черники в радиоактивном лесу вокруг ЧАЭС и собиралась ее продать. По данному факту следственным отделом полиции зоны ЧАЭС решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности).

Также ранее четверо интуристов попали в больницу, столкнувшись с лосем в Чернобыльской зоне.