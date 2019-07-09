В Киеве произошло хоть и традиционное, но совсем незаурядное событие. В столичном центре "АртПричал" состоялась торжественная церемония по случаю тринадцатого выпуска медиаобразовательной программы "Интершкола", а также - завершения VI Молодежного фестиваля телевизионных проектов "ИнтерФильмФест". 76 выпускников "Интершколы" сделали первый шаг к мечте и готовы с головой окунуться в бушующую и яркую Вселенную телемедиа.

Фото: inter.ua

На церемонии собрались топ-менеджеры Inter Media Group, известные телеведущие, преподаватели "Интершколы", слушатели курсов и авторы работ, попавших в шорт-лист фестиваля. Ведущими праздничного вечера стали Денис Акулов и Диана Беличенко - выпускники "Интершколы", как передает пресс-служба канала "Интер".

Фото: inter.ua

"Сейчас в Inter Media Group на основных творческих должностях работает более 60 выпускников "Интершколы". А всего за 13 лет около 5,5 тысяч студентов "Интершколы" получили дипломы и успешно работают в медийном пространстве, - рассказывает руководитель административной дирекции, руководитель проекта "Интершкола" Ирина Бутко. - В этом году "Интершкола" провела новый эксперимент, в котором главной темой обучения стало кино. Ребята учились по новой программе, состоящей из трех практических модулей: документальный фильм, короткий метр и пилотные серии сериалов. Всего было 12 творческих команд. Между собой они делили полномочия, делегировали обязанности и в итоге создали 39 талантливых работ, часть из которых была отобрана для участия в фестивале. Это очень сильные работы".

Шестой год подряд телеканал "Интер" и "Интершкола" проводят молодежный фестиваль телевизионных проектов "ИнтерФильмФест". Его основная цель - дать старт молодым телевизионщикам и кинематографистам, помочь реализовать навыки, проявить творческий потенциал, а также, что очень важно, получить экспертную оценку своего труда. В этом году на фестивале были представлены более 100 работ. В шорт-лист вошли 12 лучших: "Автоответчик", "Машуня", "Мой Космос", "Справа Бейліса", "Безсоння", "АРТ БРЮТ", "Перед від’їздом", "Безликі", "Окно", "Що Якщо", "Звезда Давид", "Булгаков и Київ".

Фото: inter.ua

Победителями "ИнтерФильмФеста" стали два проекта: по результатам зрительского голосования - короткометражный фильм "Безликі", а по мнению профессионального жюри - короткометражный фильм "Автоответчик".

"Работа режиссера Павла Цыбенко "Автответчик" проникновенна до мурашек, - признается руководитель службы по работе с персоналом Алена Шевченко. - Павел - выпускник "Интершколы" 2012 года. Сейчас он уже опытный режиссер-постановщик, имеет собственный продакшн".

Также были объявлены победители среди выпускников "Интершколы" в трех основных модулях. В номинации "Лучший документальный фильм - 2019" победил проект "Інакші", "Лучшим короткометражным фильмом - 2019" стал проект "Безсоння", а "Лучшим пилотом сериала - 2019" - проект "Порожнеча". Специальный приз от методического совета программы "Интершкола" получил проект "Арт Брют", а специальный приз от Inter Media Group - документальный фильм "Булгаков и Київ". Победители были награждены памятными подарками, дипломами и фестивальными абонементами Международного одесского кинофестиваля.

"Не устаю говорить, что "Интершкола" - прекрасный проект, созданный прекрасными людьми с любовью, - сказал главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин, вручая награду победителям. - Порой не верится, сколько людей за эти 13 лет прошло через "Интершколу": 5,5 тысяч человек! Желаю сегодняшним выпускникам побеждать в профессии и в жизни! И отдельно хочу поздравить тех, кто пришел сюда, сомневаясь в своих силах, говоря: "Не пойду, не буду, не смогу". А потом пришел и сделал. Самое главное в "Интершколе" - это люди. И в жизни самое главное - это люди, общение. Думаю, вместе у нас еще много чего получится!".

Фото: inter.ua

Поздравить выпускников "Интершколы" и победителей "ИнтерФильмФеста" пришли телеведущие Inter Media Group: Анастасия Даугуле, Жанна Тихонова, Анатолий Бондаренко, Александр Лукьяненко, Роман Кадемин, Мария Пуговица, Катерина Булатова.

"Рада, что вы выбрали "Интершколу" - это самый лучший и качественный образовательный украинский медиапроект, реальный в сфере реального медиа, - обратилась к выпускникам Анастасия Даугуле, ведущая программы "Утро с Интером", преподаватель "Интершколы". - У вас было время все попробовать, ощутить на вкус. Вы знаете, как важно следовать за мечтой. Ведь первой цели вы уже достигли. Очень важно, чтобы мечта приносила радость не только вам, но и людям. Иначе вы рискуете остаться непризнанными гениями. Недостаточно того, что вас или ваши работы показали по телевизору. Важно, чтобы ваша работа в кадре и за кадром меняла жизнь других людей, страны, мира в целом. Если совпадет мечта и предназначение, считайте, все пазлы сошлись. И вас непременно ждет успех. Победителю сегодня это удалось. Он заставил зрителей думать. И, возможно, заставит их действовать иначе. Этот симбиоз и есть та волшебная сила телевидения, инструменты которой вы получили".

Ранее "Страна" сообщала, что Европейские игры на канале Интер посмотрели 12,6 миллиона украинцев.