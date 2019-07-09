По данным "Страны", сегодня в Госбюро расследований прошел допрос Сергея Тигипко по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко. Оно открыто по подозрению в отмывании 300 миллионов долларов при совершении сделки продажи через офшоры акций частного судостроительного завода "Кузня на Рыбальском" (до 2017 года "Ленинская кузня").

Ранее этот завод принадлежал Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко (член фракции БПП). Но в ноябре 2018 года они продали его Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов.

По данным источников "Страны" в силовых структурах, Сергей Тигипко ушел от ответа на большинство вопросов, сославшись на статью 63 Конституции Украины, которая позволяет не свидетельствовать в отношении себя или членов своей семьи.

Но на некоторые вопросы Тигипко все же ответил. Однако следствие сочло эти ответы противоречащими друг другу и потому прямо во время проведения сегодняшних следственных действий Сергею Тигипко вручили повестку на новый допрос.

Как сообщала "Страна", следователи Госбюро расследований подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском".

Напомним, в Госбюро расследований открыли восемь уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко. Директор ГБР Роман Труба сообщил, что в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.