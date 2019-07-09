Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители не получали заработную плату в мае и июне. Также руководство Администрации президента не подает электронные декларации.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских новостей.

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., Первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и Заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. В мае и июне 2019 года не начислялась", - говорится в тексте.

Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в Администрацию Президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.

С 25 июня все они были переведены в Офис Президента. Агентство запрашивало их зарплаты на обоих должностях с момента назначения. Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.

Фото: ukranews.com

Напомним, что у Зеленского запустили официальный канал Офиса президента в Telegram.