Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова главы Офиса президента Андрея Богдана о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Донецкой и Луганской области. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

На вопрос, как он может прокомментировать слова Богдана, Зеленский ответил, что лично он не видит языковой проблемы, а люди могут разговаривать как хотят.

"Аааа, Богдан сказал? Я не знаю, что Богдан сказал и что до этого говорили. Идея Андрюхина - это его идея, да и люди об этом говорят. Я думаю, что бы когда-то остановим войну, и дать возможность людям говорить на русском языке в Донецке, если они хотят, - а что тут за проблема? У нас в целом нет этой проблемы...", - сказал Зеленский.

Он говорил на украинском языке и, видимо, ему непросто это давалось, поэтому он перешел на русский.

"По-русски я вам отвечу. Такая информационная была война, что нельзя говорить на русском языке. Я думаю, вы понимаете... Смотрите: я президент, я с вами говорю, как хочу. Правильно? Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они документы могли заполнять на русском языке, - я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Зеленский.

Видео: Facebook/ Реплянчук Володимир

Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что слова главы Офиса президента Андрея Богдана насчет возможности придания регионального статуса русскому языку на Донбассе являются его личным мнением.

Также мы писали, что глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить публично на русском языке до тех пор пока длится оккупация части Донбасса и Крыма.